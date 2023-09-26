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        Kilis'te bir kişi tüfekle yaralandı

        Kilis'te bir kişi, iş yerinde tartıştığı kişiyi tüfekle yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 12:49 Güncelleme: 26.09.2023 - 13:04
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        Kilis'te bir kişi tüfekle yaralandı
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        Kilis'te bir kişi, iş yerinde tartıştığı kişiyi tüfekle yaraladı.

        Hakverdi Mahallesi Akçurun Caddesi'nde M.T, iddiaya göre A.B'ye ait işyerine gelerek hakaret etti. Çıkan tartışma sonucu A.B. tüfekle M.T'ye ateş açtı.

        Ayağından yaralanan M.T, 112 Acil Sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince tüfekle beraber yakalanan A.B, emniyete götürüldü.

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