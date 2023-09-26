GÜNCELLEME - Kilis merkezli terör örgütü PKK/PYD/YPG operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, silahlı terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yönelik operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, silahlı terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yönelik operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Zeytindalı Harekatı öncesi Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu R.M'nin Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kaldığı belirlendi.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve Kilis'e getirilen zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.