Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        GÜNCELLEME - Kilis merkezli terör örgütü PKK/PYD/YPG operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, silahlı terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yönelik operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 10:14 Güncelleme: 26.09.2023 - 10:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Kilis merkezli terör örgütü PKK/PYD/YPG operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, silahlı terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yönelik operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Zeytindalı Harekatı öncesi Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu R.M'nin Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kaldığı belirlendi.

        Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve Kilis'e getirilen zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ayasofya'da kırılan kapıyla ilgili dava açıldı!
        Ayasofya'da kırılan kapıyla ilgili dava açıldı!
        12 yıllık cinayet sorguda çözüldü! Öldürüp uçurumdan attılar
        12 yıllık cinayet sorguda çözüldü! Öldürüp uçurumdan attılar
        Büyükekşi, Süper Kupa için tarih verdi
        Büyükekşi, Süper Kupa için tarih verdi
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        Minik Defne'nin doğuştan "yarım kalbi" artık sağlıkla atacak
        Minik Defne'nin doğuştan "yarım kalbi" artık sağlıkla atacak
        15 katlı binanın dış cephesi bir anda çöktü!
        15 katlı binanın dış cephesi bir anda çöktü!
        Fransız gezgin Çorlu'da ağır yaralı olarak bulundu!
        Fransız gezgin Çorlu'da ağır yaralı olarak bulundu!
        Shakira'ya yeni suçlama
        Shakira'ya yeni suçlama
        Polis inceleme başlattı! Bebeğe taciz iddiası!
        Polis inceleme başlattı! Bebeğe taciz iddiası!
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        İsmail Kartal etkisi!
        İsmail Kartal etkisi!
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 ve NATO mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 ve NATO mesajı
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Ronaldo evlendi
        Ronaldo evlendi
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz

        Benzer Haberler

        Kilis'te bir kişi tüfekle yaralandı
        Kilis'te bir kişi tüfekle yaralandı
        Kilis'te 58 yıl önce şehit olan babasının kabrini ilk kez ziyaret etti
        Kilis'te 58 yıl önce şehit olan babasının kabrini ilk kez ziyaret etti
        Kilis merkezli terör örgütü PKK/PYD/YPG operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Kilis merkezli terör örgütü PKK/PYD/YPG operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Kilis'te aranması bulunan 2 şüpheli uygulamada yakalandı
        Kilis'te aranması bulunan 2 şüpheli uygulamada yakalandı
        Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Kilis'te yaptırılan anaokulu açıld...
        Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Kilis'te yaptırılan anaokulu açıld...
        Kilis'te evini ateşe verdikten sonra kendisini yaralayan kişi tedavi altına...
        Kilis'te evini ateşe verdikten sonra kendisini yaralayan kişi tedavi altına...