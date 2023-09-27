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        Kilis'te 7 düzensiz göçmen yakalandı

        Kilis'te yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 10:01 Güncelleme: 27.09.2023 - 10:01
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        Kilis'te 7 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kilis'te yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenleri araçla taşıyan K.K'yi takibe aldı. K.K’nin kullandığı araç, merkeze bağlı Topdağı köyü mevkisinde şarampole devrildi.

        Kazanın olduğu bölgede araştırma yapan ekipler, 7 düzensiz göçmeni gizlendikleri zeytinlikler arasında yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan K.K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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