Kilis'te avukatlara yönelik saldırılar protesto edildi

Kilis Baro Başkanı Mehmet Taşcı, avukatlara yönelik saldırılarla ilgili basın açıklaması yaptı.

Kilis Adliyesi bahçesinde açıklama yapan Taşçı, avukatlara yapılan saldırıları kınadıklarını belirtti.

Taşcı, avukatların saldırıların hedefi haline geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her geçen yıl daha fazla oranda öldürme, yaralama, tehdit, hakaret gibi saldırıların mağduru haline geliyoruz. Bazen sözlü bazen silahlı olan bazen müvekkilden bazen karşı taraftan kaynaklanan ve bazen yaralama bazen ölümle sonuçlanan bu saldırıların değişmeyen ortak bir yönü var. Avukatların yalnızca mesleki faaliyetlerini yerine getirdikleri için bu saldırılarla karşı karşıya kalmaları ve münferitmiş gibi görülen bu saldırıların aynı zamanda avukatlık faaliyetine, savunmaya, dolayısıyla adil yargılanma hakkına ve adaletin tesisine dönük olması. Avukata yönelik şiddetin temelinde, avukatın mesleki faaliyetleri ve bu kapsamda, görevlerini yaparken müvekkilleriyle özdeşleştirilmeleri yahut savunma hakkının etkin kullanılması için mücadele ederken bu görevin ifasını önleme niyeti yer almaktadır. Bizler, avukatlık mesleği kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin, niteliği gereği çekişme ve uyuşmazlık içerdiğini biliyoruz. Bu nedenle avukata yönelik şiddet, toplumun genelinde gözlenen şiddet eğiliminden veya diğer profesyonel meslek mensuplarına yönelik şiddetten önemli farklılıklar içermektedir. Bu kapsamda özel olarak avukatlara yönelik şiddete ilişkin gerekli adımlar atılarak, önlem alınması elzemdir."

Yeni yasama döneminde gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirten Taşcı, bu noktada çalışmaların takipçisi olacaklarını vurguladı.