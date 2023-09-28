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        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü yakalandı

        Kilis'te 2 ila 16 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 8 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 09:56 Güncelleme: 28.09.2023 - 09:56
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        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü yakalandı
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        Kilis'te 2 ila 16 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 8 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik 20-27 Eylül tarihleri arasında çalışma yapıldı.

        Çalışmalarda, aranan 21 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında 2 ila 16 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 8 hükümlü cezaevine teslim edildi.

        Diğer 13 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.

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