Kilis'teki mayın patlamasıyla ilgili 8 sanığın yargılanmasına devam edildi Kilis sınır hattında 2017'de mühendis Mehmet Akcan'ın hayatını kaybettiği mayın patlamasıyla ilgili FETÖ hükümlüsü, dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski kurmay Yarbay M.O.A. ile diğer 7 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Kilis sınır hattında 2017'de mühendis Mehmet Akcan'ın hayatını kaybettiği mayın patlamasıyla ilgili FETÖ hükümlüsü, dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski kurmay Yarbay M.O.A. ile diğer 7 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar katılmadı. Duruşmada maktulün kardeşi Celal Akcan ve avukatı Ömer Kılıç hazır bulundu.

Sanıklar hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan açılan ek soruşturma mevcut dosyayla birleştirildi.

Maktulün yakınlarının avukatı Kılıç önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek dosyadaki eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Kılıç, sanıklar M.O.A. ve M.Ş'nin duruşmalardan özellikle kaçtığını, dosyayı sürüncemede bırakma gayretinde olduklarını savunarak yakalanmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, M.O.A. ve M.Ş. hakkında ifadelerinin alınması için yakalama kararı verdi, duruşmayı erteledi.

- Olay

Kilis'te mühendis Mehmet Akcan, 23 Ağustos 2017'de, Demirışık köyü Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki sınır hattında yapımı süren duvar çalışmalarını kontrol ederken aracıyla mayının üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

FETÖ'den ihraç edilen dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski kurmay Yarbay M.O.A. hakkında "olası kastla bombalayarak adam öldürme" suçundan müebbet ve diğer sanıklar M.Ş, H.O, A.Ü, M.S, M.G.İ, N.Y. ve S.K. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunulmuştu.