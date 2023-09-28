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        Kilis'te huzur ve güven uygulaması yapıldı

        Kilis'te polis ekiplerince "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 21:34 Güncelleme: 28.09.2023 - 21:41
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        Kilis'te huzur ve güven uygulaması yapıldı
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        Kilis'te polis ekiplerince "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, suç işleme düşüncesindekilerin caydırılması amacıyla 20 noktada huzur ve güven uygulaması yaptı.

        673 kişinin Genel Bilgi Toplama kontrolünün yapıldığı uygulama kapsamında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.

        Trafik denetimlerinde ise 173 araç sorgulandı, 11 sürücüye 41 bin 236 lira para cezası uygulandı, 3 araç trafikten men edildi.

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