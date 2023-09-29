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        Kilis'te polise mukavemette bulunan 10 şüpheli yakalandı

        Kilis'te polise mukavemette bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 10:43 Güncelleme: 29.09.2023 - 10:43
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        Kilis'te polise mukavemette bulunan 10 şüpheli yakalandı
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        Kilis'te polise mukavemette bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mücahitler Mahallesi Cahit Ulutaş Caddesi'nde silahla ateş edilme olayına müdahale eden polislere mukavemette bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, C.A, Y.A.A, M.A, S.A, A.A, H.S, B.K, M.P, H.S. ve E.G. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ikametlerinde, ikamet çevresinde ve araçlarında yapılan aramalarda 2 tabanca, 3 kısa namlulu tüfek, 49 fişek, 58 av tüfeği fişeği, 3 boş şarjör, 1 kılıç ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan biri kadın 10 zanlı adliyeye sevk edildi.

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