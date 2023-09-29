Kilis'te göçmen kaçakçısı 4 zanlı tutuklandı
Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 18 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 18 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında 18 yabancı uyrukluyu yakaladı.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.