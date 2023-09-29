Kilis'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Kilis'te 560 paket sigara ile 3 bin 625 puro ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kilis'te 560 paket sigara ile 3 bin 625 puro ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13-28 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 560 paket sigara ile 3 bin 625 puro ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "5607 kaçakçılık kanununa muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.