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        Kilis'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kilis'te 560 paket sigara ile 3 bin 625 puro ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 14:41 Güncelleme: 29.09.2023 - 14:42
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        Kilis'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Kilis'te 560 paket sigara ile 3 bin 625 puro ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13-28 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 560 paket sigara ile 3 bin 625 puro ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "5607 kaçakçılık kanununa muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

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