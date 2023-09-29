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        Kilis'te 16 düzensiz göçmen yakalandı

        Kilis'te ülkeye yasadışı yollardan girdikleri belirlenen 16 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 20:02 Güncelleme: 29.09.2023 - 20:06
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        Kilis'te 16 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kilis'te ülkeye yasadışı yollardan girdikleri belirlenen 16 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kilis İl Jandarma Komutanlığı ve Demirışık Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerinin ortak operasyonunda, şüpheli A.M'nin mayınlı sahadan geçirdiği Suriye uyruklu 16 düzensiz göçmeni Demirışık köyünde yakalandı.

        Ekipler 16 düzensiz göçmeni sınır dışı edilmesi için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.

        Göçen kaçakçısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan A.M'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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