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        Kilis'te 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kilis'te, hakkında 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 20:50 Güncelleme: 29.09.2023 - 20:50
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        Kilis'te 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kilis'te, hakkında 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Ekipler, Oylum Mahallesi'ndeki bir ikamette Y.K'yi yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi.​​​​​​​

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