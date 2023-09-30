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        Kilis'te "Huzur ve Güven Uygulaması"nda 6 düzensiz göçmen yakalandı

        Kilis'te jandarma ekiplerince yapılan "Huzur ve Güven Uygulaması"nda 6 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 12:21 Güncelleme: 30.09.2023 - 12:21
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        Kilis'te "Huzur ve Güven Uygulaması"nda 6 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kilis'te jandarma ekiplerince yapılan "Huzur ve Güven Uygulaması"nda 6 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 17 noktada 23 devriye ve 77 personelin katılımıyla "Huzur ve Güven Uygulaması" gerçekleştirildi.

        Uygulamada 383 araç, 1 metruk bina, 19 okul bahçe ve çevresi kontrol edildi, 565 kişinin güvenlik taraması yapıldı.

        Kontroller sırasında 6 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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