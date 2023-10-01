Kilis'te 6 düzensiz göçmen yakalandı
Kilis'te yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Kilis'te yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ile 1. Hudut Alay Komutanlığı ekiplerinin yasa dışı yollarla sınır geçişinin engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekiplerce merkeze bağlı Akçabağlar köyü civarında 6 düzensiz göçmen yakalandı, bir cip ele geçirildi.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla şüpheli M.Ç. gözaltına alındı.