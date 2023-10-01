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        Kilis'te 6 düzensiz göçmen yakalandı

        Kilis'te yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 20:06 Güncelleme: 01.10.2023 - 20:09
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        Kilis'te 6 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kilis'te yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kilis İl Jandarma Komutanlığı ile 1. Hudut Alay Komutanlığı ekiplerinin yasa dışı yollarla sınır geçişinin engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Ekiplerce merkeze bağlı Akçabağlar köyü civarında 6 düzensiz göçmen yakalandı, bir cip ele geçirildi.

        Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla şüpheli M.Ç. gözaltına alındı.

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