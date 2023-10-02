Kilis 7 Aralık Üniversitesi yeni akademik yılı törenle açıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2023-2024 akademik yılı açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Üniversitenin 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen törende Rektör Prof.Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Karacoşkun, yeni akademik yılın hayırlı olmasını dileyerek, 6 şubat tarihinin ülkemiz için önemli bir tarih olduğunu kaydetti.

Üniversiteden 13 öğrencinin Kahramanmanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybettiğini ifade eden Karacoşkun, depremde hayatını kaybeden öğrenci ve vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi. Karacoşkun, şunları söyledi:

"2017 yılında 7 profesör ile başladığımız akademik yılımızda, şu an 40 civarında profesör sayımız var. Bunların yanında çok sayıda doçentlerimiz, öğretim görevlilerimiz ve doktora öğrencilerimiz var. Bu hocalarımızın çok sayıda yayınları üniversitemizin ulusal ve uluslararası arenada görünürlüğünü arttırıyor. Bu sayede uluslararası öğrenci sayımız her geçen gün çeşitlenerek artıyor."

Bu yıl öğrenci sayısının 14 bin rakamını gördüğünü belirten Karacoşkun, bunun son derece önemli olduğunu bildirdi.