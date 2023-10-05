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        AK Parti Kilis İl Başkan Vekili Ketrez'den kongre açıklaması

        AK Parti Kilis İl Başkan Vekili Hatice Canan Ketrez, partilerinin 7 Ekim Cumartesi günü yapılacak 4. Olağanüstü Kongresi'ne katılacaklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 15:19 Güncelleme: 05.10.2023 - 15:21
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        AK Parti Kilis İl Başkan Vekili Ketrez'den kongre açıklaması
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        AK Parti Kilis İl Başkan Vekili Hatice Canan Ketrez, partilerinin 7 Ekim Cumartesi günü yapılacak 4. Olağanüstü Kongresi'ne katılacaklarını bildirdi.

        Ketrez, parti binasında yaptığı basın açıklamasında, AK Partinin, 3 Kasım 2002'den bu yana girdiği her seçimde milletin teveccühüne mazhar olduğunu söyledi.

        AK Partinin bu güveni karşılıksız bırakmayacağını belirten Ketrez, şöyle konuştu:

        "Eğitimden sağlığa, enerjiden ulaşıma, turizmden tarıma Türkiye'ye sayısız eser ve hizmet kazandırdık. 22 yıllık siyasi tarihinin istisnasız her gününü millete hizmet yolunda harcayan AK Parti, bugüne kadar birçok sınavdan geçmiş, tarihte benzerine pek rastlanmayan badireler atlatmıştır. Bu badirelere karşı her defasında milli iradeye koşmuş, sandıktan başka iktidar yolu tanımamıştır. "

        Ketrez, AK Parti'nin yenilendikçe güçlenen bir dava hareketi olduğunu vurguladı.

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