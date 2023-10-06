Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kilis'te hakkında 2 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 11:11 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kilis'te hakkında 2 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı tehdit suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B.'yi Çukuroba köyünde gözaltına aldı.

        Hükümlü işlemlerinin ardından Kilis Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MSB: Suriye'de 26 terörist etkisiz hale getirildi!
        MSB: Suriye'de 26 terörist etkisiz hale getirildi!
        Terör örgütlerine çifte operasyon! 167 gözaltı
        Terör örgütlerine çifte operasyon! 167 gözaltı
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        AK Parti’nin değişim kongresi
        AK Parti’nin değişim kongresi
        Fidye için çocuk kaçıran sanığa 8 ay sonra tahliye!
        Fidye için çocuk kaçıran sanığa 8 ay sonra tahliye!
        Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları
        Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları
        'Kara mamba' için flaş karar! Ülkesine iade edilecek
        'Kara mamba' için flaş karar! Ülkesine iade edilecek
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        160 bin metal işçisine avans
        160 bin metal işçisine avans
        Acil serviste göğsüne darbe almıştı! Büyük acı!
        Acil serviste göğsüne darbe almıştı! Büyük acı!
        Beşiktaş'ta olağanüstü gece!
        Beşiktaş'ta olağanüstü gece!
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "İsmail Kartal'ın çalışkanlığına ödül"
        "İsmail Kartal'ın çalışkanlığına ödül"
        Çocuk: İlk günkü kadar tehdit altında
        Çocuk: İlk günkü kadar tehdit altında
        "Siz kimsiniz?"
        "Siz kimsiniz?"
        'Akvaryum' için deyip ağlamıştı... 12 yıla kadar hapsi istendi
        'Akvaryum' için deyip ağlamıştı... 12 yıla kadar hapsi istendi
        "İlişkim yok"
        "İlişkim yok"
        Ticari lastikte 'ekonomi' dönemi
        Ticari lastikte 'ekonomi' dönemi
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Sıcak gelişme!
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Sıcak gelişme!
        Hamile işçi işten atılamaz
        Hamile işçi işten atılamaz

        Benzer Haberler

        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Suriye'de TSK üssüne saldırı: 8 yaralı
        Suriye'de TSK üssüne saldırı: 8 yaralı
        AK Parti Kilis İl Başkan Vekili Ketrez'den kongre açıklaması
        AK Parti Kilis İl Başkan Vekili Ketrez'den kongre açıklaması
        Kilis'te hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaraland...
        Kilis'te hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaraland...
        Kilis'te 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kilis'te 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kilis'te sağanak etkili oldu
        Kilis'te sağanak etkili oldu