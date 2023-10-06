Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kilis'te hakkında 2 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Giriş: 06.10.2023 - 11:11 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:11
Kilis'te hakkında 2 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı tehdit suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B.'yi Çukuroba köyünde gözaltına aldı.
Hükümlü işlemlerinin ardından Kilis Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.