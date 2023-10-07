Kilis'te jandarma tarafından bulunan yaralı şahin koruma altına alındı
Kilis'te yaralı olarak bulunan şahin jandarma ekiplerince koruma altına alındı.
Kilis'te yaralı olarak bulunan şahin jandarma ekiplerince koruma altına alındı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, merkeze bağlı Dölek köyü bölgesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında bitkin ve yaralı halde yol kenarında bir şahin buldu.
Yaralı şahin, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Koruma altına alınan şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.