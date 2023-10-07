Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kilis'te 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Giriş: 07.10.2023 - 14:56 Güncelleme: 07.10.2023 - 14:56
Kilis'te 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'yı Mehmet Sanlı Mahallesi'nde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından Kilis Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.