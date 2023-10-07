Kilis'te jandarma huzur ve güven uygulaması yaptı
Kilis İl Jandarma Komutanlığınca huzur ve güven uygulaması yapıldı.
Giriş: 07.10.2023 - 14:58 Güncelleme: 07.10.2023 - 14:58
Kilis İl Jandarma Komutanlığınca huzur ve güven uygulaması yapıldı.
2 aşamalı olarak 24 noktada 24 devriye ve 80 personelin katılımı ile huzur ve güven uygulaması icra edildi.
Uygulamalarda 565 kişi kontrol edilirken, 1 kişiye 2 bin 866 TL idari yaptırım uygulandı.
Bir aranan şahsın yakalandığı uygulamada 243 araç kontrol edildi ve 1 araç sahibine 951 TL para cezası kesildi.