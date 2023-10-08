Kahramanmaraş ve Kilis'te Filistinlilere destek gösterisi yapıldı

Kahramanmaraş ve Kilis'te, Filistinlilere destek etkinlikleri yapıldı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Şefkatli Eller Ehlibeyt Derneğince, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı saldırının ardından Filistin'e destek amacıyla araç konvoyu düzenlendi.

Afşin Asri Mezarlık önünde başlayan konvoy, Şehit Er Ömer Erüstün Meydanı'nda sona erdi.

Şefkatli Eller Ehlibeyt Derneği Başkanı Şeref Ertekin, açıklamasında, amaçlarının İsrail'i lanetlemek, Filistin'e desteklerini göstermek olduğunu söyledi.

Filistin'in mücadelesini ve özgür kalması için yapılanları desteklediklerini belirten Ertekin, "Filistin'in özgürlüğü, Kudüs'ün özgürlüğü ve İsrail'in mağlup olması için elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Biz inanıyor ve dua ediyoruz ki Kudüs özgürlüğüne bugün kavuştu. Biz İsrail'in bugün mağlup olduğuna inanıyoruz. İsrail'in er ya da geç Kudüs'ü terk etmesi gerekiyor. Kudüs'ü gerçek sahiplerine, Filistin halkına bırakmak zorundalar." diye konuştu.

- Kilis

Kilis'te, Anadolu Gençlik Derneği ve Kilis Sivil Dayanışma Platformu öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'nda gösteri düzenledi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte katılımcılar, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e saldırı başlatan Hamas ile Filistin direnişini destekleyen sloganlar attı, dua etti.

Kilis Anadolu Gençlik Derneği Teşkilat Başkanı Übeyde Gülnar, Filistinli Müslümanların, işgale karşı direnişlerinde yalnız bırakılmaması gerektiği ifade etti.

Gülnar, İsrail'in yüz yıla yakın süredir İslam topraklarını işgal ettiğini dile getirerek, "Kadın, yaşlı, çocuk demeden katlederek, habis bir kanser gibi büyüyen İsrail, pervasız eylemlerinin karşılığını, mutlak başarıya ulaşan Aksa Tufanı operasyonu ile acı acı tecrübe etmiş oldu. Bir kere daha bu güzel sabahı bizlere bahşeden Allah'a hamdediyoruz." dedi.

İsrail’in zulümlerini telin için toplandıklarını belirten Gülnar, "Kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissederek duaya durduk. Büyük bir sevinçle, Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne giden yolda elde edilen bu büyük başarıyı kutlamak, Filistinli kardeşlerimizle ve mücahitlerle omuz omuza olduğumuzu haykırmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

Gülnar, milyarlarca dolar harcanan sistemlerin ve yenilmezlik algısının yerle yeksan olduğunu ifade etti.