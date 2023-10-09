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        CHP Kilis İl Başkanı Ahmet Hangillioğlu oldu

        CHP Kilis İl Başkanlığına Ahmet Hangillioğlu seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 08:44 Güncelleme: 09.10.2023 - 08:46
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        CHP Kilis İl Başkanı Ahmet Hangillioğlu oldu
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        CHP Kilis İl Başkanlığına Ahmet Hangillioğlu seçildi.

        Bir düğün salonunda gerçekleştirilen ve tek listeyle gidilen seçimde başkanlığa seçilen Ahmet Hangillioğlu, görevi Emre Gündüz'den devraldı.

        Seçimlerde 78 delegenin 73'ünün oyunu alan Hangilloğlu, partililere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Kongreye, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, siyasi partilerin il başkanları, muhtarlar, iş adamları ve partililer katıldı.

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