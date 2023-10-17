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        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 11:32 Güncelleme: 17.10.2023 - 11:32
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        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
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        Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kilis Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, Okçular Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu tespit edildi.

        Adrese düzenlenen operasyonda şüpheli R.K. isimli gözaltına alındı.

        Zanlının evinde yapılan aramada, 4 kilo 410 gram kubar esrar, 648 kök ekili Hint keneviri, 708 gram Hint keneviri tohumu ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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