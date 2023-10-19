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        Kilis'te firari 9 hükümlü yakalandı

        Kilis'te çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulanan 9 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 09:47 Güncelleme: 19.10.2023 - 09:47
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        Kilis'te firari 9 hükümlü yakalandı
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        Kilis'te çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulanan 9 firari hükümlü yakalandı.

        Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kilis Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda, 2 ila 11 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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