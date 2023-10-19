Kilis'te firari 9 hükümlü yakalandı
Kilis'te çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulanan 9 firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 19.10.2023 - 09:47 Güncelleme: 19.10.2023 - 09:47
Kilis'te çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulanan 9 firari hükümlü yakalandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kilis Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, 2 ila 11 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.