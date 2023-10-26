Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalandı
Kilis'te 2 ila 40 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 10 firari hükümlü yakalandı.
Kilis'te 2 ila 40 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 10 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik 15-25 Ekim tarihleri arasında çalışma yapıldı.
Çalışmalarda, aranan 38 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında 2 ila 40 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 10 hükümlü cezaevine teslim edildi.
Diğer 28 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.