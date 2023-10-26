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        Kilis'te 2 bin 385 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Kilis'te düzenlenen operasyonda 2 bin 385 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 15:51 Güncelleme: 26.10.2023 - 15:52
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        Kilis'te 2 bin 385 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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        Kilis'te düzenlenen operasyonda 2 bin 385 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara kaçakçılığı ile ilgili 19-26 Ekim tarihlerinde çalışma yaptı.

        Çalışmalarda 2 bin 385 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Yakalanan 2 şüpheli hakkında "5607 Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

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