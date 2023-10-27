Kilis'te terör operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.
Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren PKK/PYD/YPG üyesi Suriye uyruklu F.B'yi yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, örgüt içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.