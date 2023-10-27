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        Kilis'te terör operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 09:17 Güncelleme: 27.10.2023 - 09:17
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        Kilis'te terör operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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        Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren PKK/PYD/YPG üyesi Suriye uyruklu F.B'yi yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, örgüt içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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