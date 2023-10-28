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        Kilis'te 100 gençle buluşma etkinliği düzenlendi

        Kilis İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 100 gençle buluşma etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 20:42 Güncelleme: 28.10.2023 - 20:42
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        Kilis'te 100 gençle buluşma etkinliği düzenlendi
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        Kilis İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 100 gençle buluşma etkinliği düzenlendi.

        Resul Osman Mesire Alanı'ndaki programda jandarma komutanlığının standında yer alan silahları inceleyen öğrenciler, askerlerle fotoğraf çekildi.

        Daha sonra öğrenciler, fidan dikti.

        Etkinliğe Kilis Valisi Tahir Şahin, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Çoşkun, Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Ümit Çelik ile kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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