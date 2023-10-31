Kilis'te firari hükümlü yakalandı
Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 1 hükümlü yakalandı.
Giriş: 31.10.2023 - 10:13 Güncelleme: 31.10.2023 - 10:13
Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 1 hükümlü yakalandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada kapsamında, Kilis merkeze bağlı Kocabeyli yol kontrol noktasında çeşitli suçlardan aranan H.H. isimli şahıs yakalandı.
Hakkında 5 ay kesinleşmiş hapis cezası buluna hükümlü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kilis Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.