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        Kilis'te firari hükümlü yakalandı

        Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 1 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 10:13 Güncelleme: 31.10.2023 - 10:13
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        Kilis'te firari hükümlü yakalandı
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        Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 1 hükümlü yakalandı.

        Kilis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada kapsamında, Kilis merkeze bağlı Kocabeyli yol kontrol noktasında çeşitli suçlardan aranan H.H. isimli şahıs yakalandı.

        Hakkında 5 ay kesinleşmiş hapis cezası buluna hükümlü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kilis Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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