Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firari hükümlü yakalandı
Kilis'te haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 11 firari hükümlü yakalandı.
Kilis'te haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 11 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik 25-31 Ekim tarihleri arasında çalışma yapıldı.
Çalışmalarda, aranan 21 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında 2 ila 12 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 11 hükümlü cezaevine teslim edildi.
Diğer 10 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.