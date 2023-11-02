Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te minibüsün devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

        Kilis'te minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 18:06 Güncelleme: 02.11.2023 - 18:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te minibüsün devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kilis'te minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        A.H. yönetimindeki 06 MK 839 plakalı minibüs, Kilis-Yavuzlu köyü yolunun 15. kilometresinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kilis'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Kilis'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Kilis'te traktör sürücülerine eğitim verildi
        Kilis'te traktör sürücülerine eğitim verildi
        Kilis'te jandarmanın bulduğu atmaca doğaya bırakıldı
        Kilis'te jandarmanın bulduğu atmaca doğaya bırakıldı
        Kilis'te gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi
        Kilis'te gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi
        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firari hükümlü yakalandı
        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firari hükümlü yakalandı
        Kilis'te firari hükümlü yakalandı
        Kilis'te firari hükümlü yakalandı