Kilis'te minibüsün devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
Kilis'te minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Giriş: 02.11.2023 - 18:06 Güncelleme: 02.11.2023 - 18:06
Kilis'te minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
A.H. yönetimindeki 06 MK 839 plakalı minibüs, Kilis-Yavuzlu köyü yolunun 15. kilometresinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.