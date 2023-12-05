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        Şehit Aybüke öğretmenin ismi Kilis'teki parka verildi

        Batman'nın Kozluk ilçesinde 2017 yılında PKK saldırısında şehit olan Şenay Aybüke Yalçın öğretmenin ismi Kilis'te yapılan parka verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 17:16 Güncelleme: 05.12.2023 - 17:28
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        Şehit Aybüke öğretmenin ismi Kilis'teki parka verildi
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        Batman'nın Kozluk ilçesinde 2017 yılında PKK saldırısında şehit olan Şenay Aybüke Yalçın öğretmenin ismi Kilis'te yapılan parka verildi.

        Vali Tahir Şahin, açılıştaki konuşmasında, parka şehit öğretmenin isminin verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Şahin, parkın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Belediye Başkanı Servet Ramazan da Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Parkı'nı Şıhmehmet Mahallesi'ne kazandırmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.

        Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri parkı gezdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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