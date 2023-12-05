Şehit Aybüke öğretmenin ismi Kilis'teki parka verildi

Batman'nın Kozluk ilçesinde 2017 yılında PKK saldırısında şehit olan Şenay Aybüke Yalçın öğretmenin ismi Kilis'te yapılan parka verildi.

Vali Tahir Şahin, açılıştaki konuşmasında, parka şehit öğretmenin isminin verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Şahin, parkın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Servet Ramazan da Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Parkı'nı Şıhmehmet Mahallesi'ne kazandırmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri parkı gezdi.

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