Kilis'te "huzurlu sokaklar ve narkotik suçları uygulaması" yapıldı Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 13 noktada 28 ekip ve 92 personelin katılımıyla "huzurlu sokaklar ve narkotik suçları uygulaması" yapıldı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 13 noktada 28 ekip ve 92 personelin katılımıyla "huzurlu sokaklar ve narkotik suçları uygulaması" yapıldı.

Denetimlerde, 601 kişinin bilgileri sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

287 aracın kontrol edildiği uygulamada 1 sürücüye 951 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, uygulama kapsamında 6 metruk binada kontrol edildi.