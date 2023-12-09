Kilis'te Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu
Kilis'te 2 gün önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Alzheimer hastası yaşlı adamın cesedine ulaşıldı.
Kilis'te 2 gün önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Alzheimer hastası yaşlı adamın cesedine ulaşıldı.
Şıhmehmet Mahallesi'nde kırsal alanda ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ekipler yaptığı incelemede, cesedin H.N'ye (86) ait olduğunu belirledi.
Alzheimer hastası olan ve 2 gün önce kaybolan H.N'nin cesedi, otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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