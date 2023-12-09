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        Kilis'te Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu

        Kilis'te 2 gün önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Alzheimer hastası yaşlı adamın cesedine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 16:04 Güncelleme: 09.12.2023 - 16:04
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        Kilis'te Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu
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        Kilis'te 2 gün önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Alzheimer hastası yaşlı adamın cesedine ulaşıldı.

        Şıhmehmet Mahallesi'nde kırsal alanda ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler yaptığı incelemede, cesedin H.N'ye (86) ait olduğunu belirledi.

        Alzheimer hastası olan ve 2 gün önce kaybolan H.N'nin cesedi, otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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