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        Kilis'te 5 firari hükümlü yakalandı

        Kilis'te 2 ila 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 11:06 Güncelleme: 14.12.2023 - 11:06
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        Kilis'te 5 firari hükümlü yakalandı
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        Kilis'te 2 ila 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik 6-13 Aralık tarihleri arasında çalışma yapıldı.

        Çalışmalarda aranan 15 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında 2 ila 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 hükümlü cezaevine teslim edildi.

        Diğer 10 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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