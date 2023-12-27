Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te 10 firari hükümlü yakalandı

        Kilis'te 2 ila 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 10 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 15:41 Güncelleme: 27.12.2023 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te 10 firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kilis'te 2 ila 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 10 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik 20-27 Aralık tarihleri arasında çalışma yapıldı.

        Çalışmalarda aranan 27 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında 2 ila 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 10 hükümlü cezaevine teslim edildi.

        Diğer 17 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ankaragücü eski başkanı Koca tahliye edildi
        Ankaragücü eski başkanı Koca tahliye edildi
        Seyir halindeyken telefon kablosu boynuna dolandı!
        Seyir halindeyken telefon kablosu boynuna dolandı!
        İşte ilk sözleri!
        İşte ilk sözleri!
        Konut sektöründe 2023'te neler oldu? 2024'te neler bekleniyor?
        Konut sektöründe 2023'te neler oldu? 2024'te neler bekleniyor?
        Eşini öldürüp, deli numarası yapmıştı! Sıcak gelişme!
        Eşini öldürüp, deli numarası yapmıştı! Sıcak gelişme!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        2038'in en büyük ekonomileri
        2038'in en büyük ekonomileri
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        Tesla robotu, mühendise saldırdı
        Tesla robotu, mühendise saldırdı
        X savaşları başladı
        X savaşları başladı
        Bursa'da doğdu İspanyol oldu Cezayir'e gidiyor
        Bursa'da doğdu İspanyol oldu Cezayir'e gidiyor
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"

        Benzer Haberler

        Kilis'te firari hükümlü yakalandı
        Kilis'te firari hükümlü yakalandı
        Kilis'te devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Kilis'te devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Kilis'te 6 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kilis'te 6 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kilis'te aranan firari hükümlü yakalandı
        Kilis'te aranan firari hükümlü yakalandı
        Kilis'te 5 firari hükümlü yakalandı
        Kilis'te 5 firari hükümlü yakalandı
        Kilis'te jandarmanın mobil tırında vatandaşlara trafik eğitimi verildi
        Kilis'te jandarmanın mobil tırında vatandaşlara trafik eğitimi verildi