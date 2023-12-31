Kilis'te silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Kilis'te park halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Kilis'te park halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Atatürk Mahallesi'nde 79 AAD 770 plakalı park halindeki otomobile tabancayla ateş edildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırıda yaralanan araç sürücüsü A.İ.Y. ile araçtaki A.B. sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken diğer yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, saldırıyla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
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