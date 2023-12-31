Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

        Kilis'te park halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 09:59 Güncelleme: 31.12.2023 - 10:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kilis'te park halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Atatürk Mahallesi'nde 79 AAD 770 plakalı park halindeki otomobile tabancayla ateş edildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Saldırıda yaralanan araç sürücüsü A.İ.Y. ile araçtaki A.B. sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücü yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken diğer yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, saldırıyla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Türk diplomatı şehit eden teröristlerden biri öldürüldü!
        Türk diplomatı şehit eden teröristlerden biri öldürüldü!
        Yılın son gününde beklenen hava durumu açıklandı!
        Yılın son gününde beklenen hava durumu açıklandı!
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz?
        Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz?
        Zamlı harçlar Resmi Gazete'de
        Zamlı harçlar Resmi Gazete'de
        10 maddede 2023
        10 maddede 2023
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        ÖTV muafiyetli araç alımlarında limit artışı
        ÖTV muafiyetli araç alımlarında limit artışı
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        Karın migreni çok zor teşhis ediliyor!
        Karın migreni çok zor teşhis ediliyor!
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        2023'te evlenen ünlü isimler
        2023'te evlenen ünlü isimler
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa açıklaması
        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa açıklaması

        Benzer Haberler

        Zeytinyağında sahtecilik uyarısı
        Zeytinyağında sahtecilik uyarısı
        Kilis'te Filistin yararına hayır çarşısı açıldı
        Kilis'te Filistin yararına hayır çarşısı açıldı
        Kilis'te 10 firari hükümlü yakalandı
        Kilis'te 10 firari hükümlü yakalandı
        Kilis'te firari hükümlü yakalandı
        Kilis'te firari hükümlü yakalandı
        Kilis'te devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Kilis'te devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Kilis'te 6 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kilis'te 6 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı