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        Kalp yetmezliği sonucu vefat eden Piyade Uzman Çavuş Cırnavuk, Kilis'te defnedildi

        Kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Mehmet Cırnavuk'un cenazesi Kilis'te toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 18:15 Güncelleme: 02.01.2024 - 18:32
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        Kalp yetmezliği sonucu vefat eden Piyade Uzman Çavuş Cırnavuk, Kilis'te defnedildi
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        Kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Mehmet Cırnavuk'un cenazesi Kilis'te toprağa verildi.

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan 39. Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli, 7 Aralık'ta yapılan kalp ameliyatı sonrası dün tekrar rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede vefat eden Cırnavuk için Kilis Asri Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

        Cırnavuk'un Türk bayrağına sarılı naaşı, askerler tarafından katafalka konuldu.

        Helallik alınmasının ardından İl Müftüsü Alettin Bozkurt tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası Cırnavuk'un naaşı, Kilis Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Cırnavuk'un ailesi ve yakınları ile Kilis Valisi Tahir Şahin, MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, 1. Hudut Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Ümit Çelik, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun ve vatandaşlar katıldı.

        Cırnavuk'un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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