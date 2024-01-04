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        Kilis'te sis etkili oldu

        Kilis'te etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 10:31 Güncelleme: 04.01.2024 - 10:31
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        Kilis'te sis etkili oldu
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        Kilis'te etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

        Kent merkezinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 ila 15 metreye kadar düştü.

        Sürücüler, araçlarının farlarını yakarak trafikte kontrollü şekilde ilerledi.

        Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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