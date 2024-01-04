Kilis'te sis etkili oldu

Kilis'te etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Kent merkezinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 ila 15 metreye kadar düştü.

Sürücüler, araçlarının farlarını yakarak trafikte kontrollü şekilde ilerledi.

Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

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