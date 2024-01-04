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        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı

        Kilis'te 2 ila 25 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 11:08 Güncelleme: 04.01.2024 - 11:08
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        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı
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        Kilis'te 2 ila 25 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik 27 Aralık - 3 Ocak tarihleri arasında çalışma yapıldı.

        Çalışmalarda, aranan 20 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında 2 ila 25 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 hükümlü cezaevine teslim edildi.

        Diğer 15 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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