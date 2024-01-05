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        SGK Kilis İl Müdürü Akkaş son yolculuğuna uğurlandı

        Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren SGK Kilis İl Müdürü Abdulkadir Akkaş, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 14:33 Güncelleme: 05.01.2024 - 14:41
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        SGK Kilis İl Müdürü Akkaş son yolculuğuna uğurlandı
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        Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren SGK Kilis İl Müdürü Abdulkadir Akkaş, son yolculuğuna uğurlandı.

        62 yaşındaki Abdulkadir Akkaş'ın cenazesi, Kilis Kayabaş Camisi'ne getirildi.

        Akkaş'ın cenazesi, İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un kıldırdığı cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Akkaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Kilis Valisi Tahir Şahin, MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile sivil toplum kuruluşları, parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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