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        Kilis'te aranan hükümlü cezaevi ziyareti sırasında yakalandı

        Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 09:59 Güncelleme: 06.01.2024 - 10:05
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        Kilis'te aranan hükümlü cezaevi ziyareti sırasında yakalandı
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        Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na tutuklu ziyaretine gelen F.A'nın nizamiye girişinde yapılan sorgulamasında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan arandığı tespit edildi.

        Hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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