Kilis'te aranan hükümlü cezaevi ziyareti sırasında yakalandı

Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na tutuklu ziyaretine gelen F.A'nın nizamiye girişinde yapılan sorgulamasında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan arandığı tespit edildi.

Hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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