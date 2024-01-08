Kilis'te aranan hükümlü yakalandı
Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde M.Ş. isimli hükümlü merkeze bağlı Duruca Köyünde yakalandı.
M.Ş'nin yapılan sorgulamasında "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan arandığı tespit edildi.
Hakkında 1 yıl 13 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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