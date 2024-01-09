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        Kilis merkezli DEAŞ operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Kilis merkezli terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 10:27 Güncelleme: 09.01.2024 - 10:27
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        Kilis merkezli DEAŞ operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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        Kilis merkezli terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kilis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, Kilis ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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