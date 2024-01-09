Kilis merkezli DEAŞ operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Kilis merkezli terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Kilis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, Kilis ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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