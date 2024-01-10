Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te 2 firari hükümlü yakalandı

        Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 15:49 Güncelleme: 10.01.2024 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te 2 firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kilis İl Jandarma Komutanlığınca aranan şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, "yaralama" suçundan hakkında 2 yıl 7 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.C ile "basit yaralama" suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası bulunan S.Y. yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı
        Barista kadının kahvesine gülücük çizdi! Sevgiliden feci darp!
        Barista kadının kahvesine gülücük çizdi! Sevgiliden feci darp!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Metin Akpınar'a iyi geldi
        Metin Akpınar'a iyi geldi
        Soyguncular kuyumcuyu vurdu!
        Soyguncular kuyumcuyu vurdu!
        Kurtulmuş'tan 'Can Atalay' açıklaması
        Kurtulmuş'tan 'Can Atalay' açıklaması
        ABD, Husilere ait İHA ve füzeyi düşürdü
        ABD, Husilere ait İHA ve füzeyi düşürdü
        Sürücüler dikkat! Trafikte yol kesmişti! İşte verilen ceza!
        Sürücüler dikkat! Trafikte yol kesmişti! İşte verilen ceza!
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Prof. Dr. Naci Görür, 2 depremi değerlendirdi!
        Prof. Dr. Naci Görür, 2 depremi değerlendirdi!
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Ti'ye aldılar
        Ti'ye aldılar
        Gemide kazan patladı! Türk mühendisin feci ölümü
        Gemide kazan patladı! Türk mühendisin feci ölümü
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        10 maddede Togg'un yeni modeli: T10F
        10 maddede Togg'un yeni modeli: T10F
        Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı
        Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı

        Benzer Haberler

        Kilis'te gümrük kaçağı sigara ile alkol ele geçirildi
        Kilis'te gümrük kaçağı sigara ile alkol ele geçirildi
        Kilis'te kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu
        Kilis'te kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu
        Kilis´te, DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama
        Kilis´te, DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama
        Kilis merkezli DEAŞ operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Kilis merkezli DEAŞ operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Kilis'te aranan hükümlü yakalandı
        Kilis'te aranan hükümlü yakalandı
        Kilis'te öğrenciler jandarmayı ziyaret etti
        Kilis'te öğrenciler jandarmayı ziyaret etti