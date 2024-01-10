Kilis'te 2 firari hükümlü yakalandı

Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığınca aranan şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, "yaralama" suçundan hakkında 2 yıl 7 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.C ile "basit yaralama" suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası bulunan S.Y. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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