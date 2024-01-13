Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi oldukları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren B.E. ile C.H.H'yi sınır hattında yakaladı.

Zanlılar, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

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