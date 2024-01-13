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        Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi oldukları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 13:29 Güncelleme: 13.01.2024 - 13:36
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        Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi oldukları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren B.E. ile C.H.H'yi sınır hattında yakaladı.

        Zanlılar, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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