GÜNCELLEME - Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren B.E. ile C.H.H'yi sınır hattında yakaladı.

Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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