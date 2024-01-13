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        GÜNCELLEME - Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 13:29 Güncelleme: 13.01.2024 - 13:29
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        GÜNCELLEME - Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren B.E. ile C.H.H'yi sınır hattında yakaladı.

        Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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