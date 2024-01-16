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        Kilis'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Kilis'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla bir zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 16:46 Güncelleme: 16.01.2024 - 17:12
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        Kilis'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Kilis'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla bir zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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