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        Kilis Valisi Tahir Şahin, gazetecilerle bir araya geldi

        Kilis Valisi Tahir Şahin, kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 11:34 Güncelleme: 17.01.2024 - 11:40
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        Kilis Valisi Tahir Şahin, gazetecilerle bir araya geldi
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        Kilis Valisi Tahir Şahin, kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

        Vali Şahin, jandarma askeri gazinosunda düzenlenen programda, gazetecilerin geçmiş 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı. 10 ocak tarihinde şehir dışında bulunduğu için programı bugün gerçekleştirdiklerini aktaran Şahin, "İlimizde ulusal ve yerel basın mensuplarımızdan eğitim, asayiş, deprem gibi konularda soru, görüş ve değerlendirmelerini aldım. Çok kıymetliydi. Katılımları, kıymetli görüşleri ve destekleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Gazeteciler de Vali Şahin'e teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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