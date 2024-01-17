Kilis Valisi Tahir Şahin, gazetecilerle bir araya geldi

Kilis Valisi Tahir Şahin, kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

Vali Şahin, jandarma askeri gazinosunda düzenlenen programda, gazetecilerin geçmiş 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı. 10 ocak tarihinde şehir dışında bulunduğu için programı bugün gerçekleştirdiklerini aktaran Şahin, "İlimizde ulusal ve yerel basın mensuplarımızdan eğitim, asayiş, deprem gibi konularda soru, görüş ve değerlendirmelerini aldım. Çok kıymetliydi. Katılımları, kıymetli görüşleri ve destekleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Gazeteciler de Vali Şahin'e teşekkür etti.