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        Kilis'te firari 2 hükümlü yakalandı

        Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 15:48 Güncelleme: 18.01.2024 - 15:58
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        Kilis'te firari 2 hükümlü yakalandı
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        Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kilis İl Jandarma Komutanlığınca aranan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, "reşit olmayanla cinsel ilişki" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. ile "basit yaralama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan B.A. yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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